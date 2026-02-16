Вестник Кавказа

Сату Койву назначена главой мониторинговой миссии ЕС в Армении

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Офицер финской полиции Сату Койву сменила Маркуса Риттера на посту главы миссии ЕС в Армении.

Совет ЕС утвердил назначение Сату Койву на пост главы миссии ЕС в Армении (EUMA). Она заменит Маркуса Риттера. 

"Совет назначил Сату Койву новым главой миссии Европейского союза в Армении (EUMA). Она приступит к своим обязанностям 20 февраля 2026 года, сменив на этом посту Маркуса Риттера"

– Евросовет 

По данным структуры, Койву начнет исполнять свои обязанности с 20 февраля. Отметим, что около года назад европейские власти продлили мандат мониторинговой группы в Армении до февраля 2027 года. 

Сату Койву является офицером финской полиции с многолетним опытом работы на международном уровне. Она возглавляла миссии ООН и ЕС в Палестине, Руанде, Намибии и на Кипре.

