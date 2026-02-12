Авиакомпания "Россия" выполняет последний вывозной рейс из Гаваны

Последний самолет авиакомпании "Россия", выполняющий вывозные рейсы с российскими туристами, минувшей ночью вылетел из Гаваны в Москву, из курортного Варадеро будут выполнены еще три авиарейса.

Вывозной авиарейс 6850 авиакомпании "Россия" с российскими туристами и гражданами РФ минувшей ночью поднялся в воздух из Международного аэропорта имени Хосе Марти в Гаване – это произошло в 18:00 по местному времени (02:00 17 февраля мск).

Этот авиарейс стал последним из кубинской столицы, еще три вывозных авиарейса компания планирует совершить из кубинского курортного Варадеро, сообщили в авиакомпании, передает ТАСС.

Часть наших соотечественников, отдыхавших в Варадеро, добралась до кубинской столицы своим ходом, чтобы гарантированно улететь на родину – сейчас на борту самолета, направляющемся в Москву, находится группа примерно в 200 туристов из Варадеро.

Напомним, на минувшей неделе крупнейший российский перевозчик, авиакомпания "Аэрофлот", сообщила о временной отмене всех своих рейсов на Остров свободы с 24 февраля из-за острого дефицита топлива, который переживает сейчас Куба из-за односторонних санкций со стороны США.