Талибан готов помочь Ирану в случае ударов США

Талибы выразили готовность оказать Ирану помощь в том случае, если США ударят по иранской территории. При этом участвовать в войне со Штатами Афганистан не намерен.

Движение "Талибан", руководящее Афганистаном, готово содействовать Ирану в случае американской агрессии, соответствующее заявление сделал пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид, передает The Jerusalem Post.

"Талибан" окажет помощь и содействие Исламской Республике Иран в случае ударов США по стране"

– Муджахид

Он пояснил, что афганский народ "проявит сочувствие и, возможно, будет сотрудничать с Ираном по запросу", но помощь Тегерану не означает присоединения талибов к "ответной войне против США".

Отметим, что на вторник запланирован очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном, пока США рассчитывают решить вопрос ядерной программы Ирана дипломатическим путем.