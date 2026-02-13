Вестник Кавказа

Аракчи встретится с главой МАГАТЭ в Швейцарии

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи проведет встречу с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Швейцарии, куда он вылетел сегодня, помимо непрямых переговоров с делегацией США.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе поездки в Швейцарию, где запланированы его непрямые переговоры с представителями Белого Дома, проведет также переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, соответствующее сообщение распространил МИД Исламской Республики.

В нем говорится, что в программу поездки входят и переговоры с главами МИД Швейцарии и Омана. Кроме того, иранский дипломат проведет встречи с другими чиновниками международных организаций, которые базируются в Швейцарии.

Стоит отметить, что переговоры иранской и американской делегаций проходят при посредничестве Омана.

В сообщении также уточняется, что Аракчи уже вылетел в Швейцарию.

