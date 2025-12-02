Росморречфлот получит 5,8 млрд рублей на ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе

Правительство выделило еще 5,8 млрд рублей на работы по устранению последствий разлива мазута в Керченском проливе, произошедшего из-за крушения танкеров в 2024 году.

Федеральное агентство морского и речного транспорта получит в 2026 году дополнительные бюджетные средства на устранение последствий аварии танкеров в Керченском проливе. Соответствующий документ подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

На финансовое обеспечение неотложных работ в местах затопления частей танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потерпевших крушение в декабре 2024 года, направят 5,8 млрд рублей. Средства из резервного фонда правительства поступят Росморречфлоту в 2026 году.

Еще в 2025 году правительство направило 2,2 млрд рублей на авансирование работ по ликвидации последствий крушения танкеров. Средства пошли на подготовку корпусов судов к демонтажу фрагментов, а также на проектирование и установку трех защитных сооружений — коффердамов. Один из них, предназначенный для изоляции затонувших частей двух танкеров, смонтировали в декабре прошлого года.

Авария танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года обернулась разливом 2,4 тыс т мазута. Нефтепродукты выбросило на 54 км побережья в районе Анапы.