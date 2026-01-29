Пашинян готовится к визиту в Иран

Глава армянского правительства анонсировал свой визит в Иран. Точная дата предстоящей поездки будет объявлена позже.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершит в ближайшее время официальный визит в Иран. Об этом пишут 13 февраля армянские средства массовой информации.

Поездку в Исламскую Республику глава правительства анонсировал сегодня в ходе брифинга. При этом он не уточнил, когда именно состоится этот визит.

"Мы ведем обсуждения и переговоры по возможному соглашению, и когда переговоры завершатся успешно, после этого должно состояться подписание"

– Никол Пашинян

Ранее сообщалось, что в ходе поездки армянского премьера в столицу Ирана будет подписан всеобъемлющий документ о стратегическом сотрудничестве двух стран.