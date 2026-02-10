Спецпредставители ЕС и ОБСЕ прибыли в Москву для переговоров по Южному Кавказу

В Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина с представителями международных организаций по Южному Кавказу. Во встрече приняли участие спецпред ЕС по региону Магдалена Гроно от Чехии, спецпред действующего председателя ОБСЕ Кристоф Шпэти от Швейцарии, а также члены секретариата ООН. Информацию предоставило российское министерство иностранных дел.
Дипломаты прибыл в столицу, как отмечает пресс-служба внешнеполитического ведомства России, для участия в качестве сопредседателей в Международных дискуссиях по безопасности и стабильности на территории Закавказья.
"Состоялся обмен мнениями по актуальным темам Дискуссий в рамках подготовки к предстоящему в марте очередному раунду. С российской стороны акцентирована важность скорейшей выработки и принятия конкретных практических мер по обеспечению прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии"
— МИД России