Спецпредставители ЕС и ОБСЕ прибыли в Москву для переговоров по Южному Кавказу

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин встретился в Москве с сопредседателями дискуссий по Закавказью от ЕС, ОБСЕ и ООН. Обсуждалась подготовка к мартовскому раунду.

В Москве состоялась встреча заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина с представителями международных организаций по Южному Кавказу. Во встрече приняли участие спецпред ЕС по региону Магдалена Гроно от Чехии, спецпред действующего председателя ОБСЕ Кристоф Шпэти от Швейцарии, а также члены секретариата ООН. Информацию предоставило российское министерство иностранных дел.

Дипломаты прибыл в столицу, как отмечает пресс-служба внешнеполитического ведомства России, для участия в качестве сопредседателей в Международных дискуссиях по безопасности и стабильности на территории Закавказья.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным темам Дискуссий в рамках подготовки к предстоящему в марте очередному раунду. С российской стороны акцентирована важность скорейшей выработки и принятия конкретных практических мер по обеспечению прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии"

— МИД России