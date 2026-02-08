В ОБСЕ есть запрос на диалог с Россией – постпред РФ

Страны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) имеют значительное стремление к расширению диалога с РФ, такое заявление сделал в интервью новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Полянский отметил, что в настоящее время существует вероятность удержать положительную динамику отношений со Швейцарией, которой перешло председательство в ОБСЕ.
"Мы видим это и по заявлениям европейских политиков. Швейцарцам здесь не нужно никому ничего навязывать - достаточно предложить более позитивную и открытую для диалога повестку"
– Дмитрий Полянский
Тем не менее, каких-то слишком быстрых перемен ожидать не стоит.
В этом вопросе все зависит не только от Швейцарии, а в целом от ОБСЕ, поскольку эта организация остается консенсусной, отметил интервью РИА Новости постпред.