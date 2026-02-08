Вестник Кавказа

В ОБСЕ есть запрос на диалог с Россией – постпред РФ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый постпред России Дмитрий Полянский сделал заявление о том, что страны ОБСЕ все чаще выражают запрос на расширение диалога с российской стороной.

Страны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) имеют значительное стремление к расширению диалога с РФ, такое заявление сделал в интервью новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Полянский отметил, что в настоящее время существует вероятность удержать положительную динамику отношений со Швейцарией, которой перешло председательство в ОБСЕ.

"Мы видим это и по заявлениям европейских политиков. Швейцарцам здесь не нужно никому ничего навязывать - достаточно предложить более позитивную и открытую для диалога повестку"

– Дмитрий Полянский

Тем не менее, каких-то слишком быстрых перемен ожидать не стоит.

В этом вопросе все зависит не только от Швейцарии, а в целом от ОБСЕ, поскольку эта организация остается консенсусной, отметил интервью РИА Новости постпред.

