В ОБСЕ есть запрос на диалог с Россией – постпред РФ

Страны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) имеют значительное стремление к расширению диалога с РФ, такое заявление сделал в интервью новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Полянский отметил, что в настоящее время существует вероятность удержать положительную динамику отношений со Швейцарией, которой перешло председательство в ОБСЕ.

"Мы видим это и по заявлениям европейских политиков. Швейцарцам здесь не нужно никому ничего навязывать - достаточно предложить более позитивную и открытую для диалога повестку"

– Дмитрий Полянский

Тем не менее, каких-то слишком быстрых перемен ожидать не стоит.

В этом вопросе все зависит не только от Швейцарии, а в целом от ОБСЕ, поскольку эта организация остается консенсусной, отметил интервью РИА Новости постпред.