Вице-президент США сегодня прибудет в Ереван

Официальный визит вице-президента США Джея Ди Вэнса в Армению стартует сегодня, его анонс распространила пресс-служба Кабмина Армении.

Уточняется, что американский политик прилетит в Ереван со своей супругой Уши Вэнс. Сроки визита – 9-10 февраля.

В его рамках в понедельник вечером пройдет встреча армянского премьер-министра Никола Пашиняна с Джеем Ди Вэнсом. По ее итогам ожидается совместная пресс-конференция.

Из столицы Армении вице-президент США поедет в Баку. Визит в Азербайджан будет проходить с 10 по 11 февраля. В среду вечером Вэнс возвратится в США.