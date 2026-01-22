Россия может вскоре стать главным торговым партнером Грузии

Двухсторонний товарооборот России и Грузии показывает стремительный рост, дополнительным потенциалом которого могут стать развитие транспортных коридоров и упрощение расчетов между странами.

Россия демонстрирует устойчивый рост двустороннего товарооборота с Грузией и в ближайшие годы может выйти на первое место среди ее торговых партнеров, заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"При сохранении текущей динамики и дальнейшем развитии логистики и деловой кооперации Россия имеет основания в ближайшие годы стать крупнейшим торговым партнером Грузии"

- Сергей Катырин

В минувшем 2025 году товарооборот между двумя странами составил $2,688 млрд, что на 6,3% больше, чем годом ранее, при этом РФ заняла третье место среди внешнеторговых партнеров Грузии, сообщили в Национальной службе статистики Грузии "Сакстат", передает РИА Новости.

Это далеко не предел - с развитием транспортных коридоров, упрощением взаиморасчетов, расширением прямых контактов между компаниями и активизацией ряда совместных проектов этот показатель может кратно вырасти, отметил глава ТПП.

Напомним, сейчас Россия торгует с Грузией, поставляя в страну нефть и нефтепродукты, газ, зерно и растительные масла, получая взамен продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности - вино, минеральные воды, безалкогольные напитки, а также фрукты и орехи.