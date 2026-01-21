Россия лидирует по поставкам продуктов в Грузию

Грузия закупает продукты в первую очередь у России, которой принадлежит самая большая доля в структуре импорта Грузией продовольствия.

Первое место по поставкам продуктов в Грузию за прошлый год занимает Россия, следует из материалов Национальной службы статистики Грузии.

В частности, продовольствия и напитков Россия поставила Грузии на $539 млн. Второе место занимает Турция, продавшая Грузии питания на $242 млн. В топ-3 также попала Украина ($139 млн).

Кроме того, на прилавки грузинских магазинов поступают продукты из Бразилии, Польши и Франции.

Напомним, что в минувшем году Грузия ввезла продукты питания, сырье для продуктов и напитки на сумму $2,2 млрд, что на 20% превышает уровень 2024 года. В основном страна ввозит из-за границы мясо, мясные субпродукты и "молочку".