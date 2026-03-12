Ситуацию вокруг Ирана обсудили замглавы МИД РФ и представитель генсека ООН

Сергей Рябков встретился сегодня с заместителем генсека ООН. Стороны поговорили о последних событиях, касающихся ситуации вокруг Ирана.
В пятницу, 13 марта, состоялась встреча замглавы МИД России Сергея Рябкова и заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), высокого представителя управления по вопросам разоружения Изуми Накамицу. Об этом информирует российское министерство.
Одной из обсуждаемых тем стала эскалация на Ближнем Востоке.
"Была обсуждена проблематика ключевых многосторонних разоруженческих площадок в свете предстоящей 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (Нью-Йорк, 27 апреля – 22 мая)"
– МИД РФ
Кроме того, Рябков и Накамицу подробно поговорили о ситуации вокруг Ирана.