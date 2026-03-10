Трамп готов к длительной операции против Ирана

Соединенные Штаты могут вечно вести операцию против Ирана. Об этом заявил 13 марта американский президент Дональд Трамп.
Он объяснил это тем, что у США неограниченный запас боеприпасов, передает Fox News.
"У нас практически неограниченный запас боеприпасов, и мы его используем. Мы его используем. Мы можем продолжать бесконечно"
– глава Белого дома
Он также посоветовал не ждать немедленной смены власти в Иране в результате внутренних процессов.
"Это произойдет, но, вероятно, не сразу"
– Дональд Трамп
Напомним, в конце февраля США и Израили начали наносить удары по объектам в Иране. В первые дни атак был убит целый ряд высокопоставленных лиц Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер. В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории и объектам США в странах Ближнего Востока.