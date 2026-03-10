Трамп готов к длительной операции против Ирана

Глава Белого дома сообщил о готовности США к длительной операции против Ирана. Он подчеркнул, что страна обладает для этого необходимым количеством боеприпасов.

Соединенные Штаты могут вечно вести операцию против Ирана. Об этом заявил 13 марта американский президент Дональд Трамп.

Он объяснил это тем, что у США неограниченный запас боеприпасов, передает Fox News.

"У нас практически неограниченный запас боеприпасов, и мы его используем. Мы его используем. Мы можем продолжать бесконечно"

– глава Белого дома

Он также посоветовал не ждать немедленной смены власти в Иране в результате внутренних процессов.

"Это произойдет, но, вероятно, не сразу"

– Дональд Трамп

Напомним, в конце февраля США и Израили начали наносить удары по объектам в Иране. В первые дни атак был убит целый ряд высокопоставленных лиц Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер. В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории и объектам США в странах Ближнего Востока.