Военная операция против Ирана продлится еще минимум две недели – СМИ

Ynet: Израиль и США готовы продолжать военные действия против Ирана еще минимум две недели, однако вопрос политической трансформации в Тегеране останется нерешенным.

Операция США и Израиля против Ирана будет продолжаться еще минимум две недели. При этом вероятность политической трансформации в ИРИ минимальная, передает Ynet со ссылкой на источники в Тель-Авиве.

В кругах израильской элиты уже зреет понимание, что свержения действующей власти в Иране не будет. По данным издания, вероятность восстания в Иране призрачная, позиции же Хаменеи и его окружения выглядят непоколебимыми.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху начал информационную подготовку израильской общественности к завершению конфликта без политических изменений внутри Ирана. Однако ключевое слово остается за Дональдом Трампом.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил о скором завершении войны против Ирана.