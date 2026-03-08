Вестник Кавказа

Военная операция против Ирана продлится еще минимум две недели – СМИ

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ynet: Израиль и США готовы продолжать военные действия против Ирана еще минимум две недели, однако вопрос политической трансформации в Тегеране останется нерешенным.

Операция США и Израиля против Ирана будет продолжаться еще минимум две недели. При этом вероятность политической трансформации в ИРИ минимальная, передает  Ynet со ссылкой на источники в Тель-Авиве. 

В кругах израильской элиты уже зреет понимание, что свержения действующей власти в Иране не будет. По данным издания, вероятность восстания в Иране призрачная, позиции же Хаменеи и его окружения выглядят непоколебимыми. 

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху начал информационную подготовку израильской общественности к завершению конфликта без политических изменений внутри Ирана. Однако ключевое слово остается за Дональдом Трампом. 

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил о скором завершении войны против Ирана.

