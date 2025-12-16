Вестник Кавказа

Посол Азербайджана в России посетил Московский энергетический институт

Рахман Мустафаев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский посол в России Рахман Мустафаев посетил Московский энергетический институт. Состоялась и встреча с ректором МЭИ.

Сегодня посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев посетил Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт", об этом сообщает дипмиссия АР в Москве.

В ходе посещения Рахман Мустафаев встретился с ректором МЭИ Николаем Рогалевым.

"В ходе беседы были обсуждены вопросы активизации сотрудничества между МЭИ и соответствующими азербайджанскими вузами, реализации совместных образовательных и научных проектов"

– посольство Азербайджана в России

Во время визита Рахман Мустафаев посетил музей МЭИ. Он также сделал запись в Книге почетных гостей и ознакомился с ключевыми подразделениями МЭИ – Институтом гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1035 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.