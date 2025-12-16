Посол Азербайджана в России посетил Московский энергетический институт

Азербайджанский посол в России Рахман Мустафаев посетил Московский энергетический институт. Состоялась и встреча с ректором МЭИ.
Сегодня посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев посетил Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт", об этом сообщает дипмиссия АР в Москве.
В ходе посещения Рахман Мустафаев встретился с ректором МЭИ Николаем Рогалевым.
"В ходе беседы были обсуждены вопросы активизации сотрудничества между МЭИ и соответствующими азербайджанскими вузами, реализации совместных образовательных и научных проектов"
– посольство Азербайджана в России
Во время визита Рахман Мустафаев посетил музей МЭИ. Он также сделал запись в Книге почетных гостей и ознакомился с ключевыми подразделениями МЭИ – Институтом гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии.