Рахман Мустафаев встретился с главой Карелии в Петрозаводске

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев и глава Карелии Артур Парфенчиков встретились сегодня в Петрозаводске, об этом сообщает посольство Азербайджана в РФ.

"В ходе продолжительной беседы был рассмотрен широкий круг вопросов активизации сотрудничества между Азербайджаном и Республикой Карелия РФ в торгово-экономической, научной, образовательной, культурной и туристической сферах"

– посольство Азербайджана в России

Участники встречи также договорились о совместной подготовке проекта Дорожной карты сотрудничества, которое будет реализоваться в секторах и направлениях, представляющих обоюдный интерес.

Кроме того, был предварительно согласован ряд культурных проектов, которые предполагается воплотить в жизнь в Петрозаводске летом 2026 года.