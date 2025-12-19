Вестник Кавказа

Резиденция Деда Мороза заработала в Пятигорске

Дед Мороз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В курортном Пятигорске сегодня начала работать новогодняя резиденция Деда Мороза. Посетить ее жители и гости города смогут до 11 января.

В Пятигорске возле главной новогодней елки открыла двери резиденция Деда Мороза.

С 23 декабря по 11 января включительно Дед Мороз и Снегурочка будут принимать гостей ежедневно – с 17 до 21 часа.

В резиденции дети могут лично передать письма Деду Морозу, а также выступить перед новогодними героями с художественными номерами – песнями, стихами, танцами.

Маленьких гостей резиденции ждут сюрпризы и возможность сделать фото на память.

Также на площади в Пятигорске с выходных действует праздничная ярмарка.

