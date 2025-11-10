Академия наук Азербайджана создаст новое отделение в Карабахе

НАНА планирует открыть Карабахское научное отделение. Предусмотрено расширение спектра исследований по тематике освобожденных территорий Азербайджана.

На освобожденных территориях Азербайджана появится новое научное подразделение. Национальная академия наук (НАНА) намерена учредить Карабахское научное отделение. Это решение отражено в итоговом документе общего собрания академии по итогам 2025 года.

Как следует из документа, академия намерена активизировать исследования, связанные с регионами Карабаха, Восточного Зангезура и Западного Азербайджана. Расширение этой научной тематики обозначено в качестве одной из приоритетных задач.

Также в ходе заседания президент НАНА Иса Габиббейли сообщил, что работа над двухтомной "Энциклопедией Гейдара Алиева" вышла на финишную прямую.