Сирийское МВД рассказало об антитеррористических операциях в Ракке

После недавних атакак боевиков на КПП в Ракке сирийские силы безопасности организовали антитеррористические операции. Предположительно ликвидирован лидер группировки.

Власти Сирии отчитались о проведении скоординированных операций в провинции Ракка. По информации министерства внутренних дел, которую цитирует сирийское новостное агентство SANA, командующий местными силами безопасности полковник Рами аль-Таха подтвердил начало рейдов после атак на контрольно-пропускной пункт.

Как заявил аль-Таха, операция стала ответом на череду нападений на блок-посты на северо-востоке и западе города, четверо погибли и несколько человек были ранены. Представитель ведомства уточнил, что удары по террористической ячейке наносились на рассвете. Благодаря точным разведданным и длительному наблюдению за преступниками, силовикам удалось провести скоординированную атаку на группу, причастную к недавним нападениям.

По итогам спецоперации уничтожен лидер запрещенной на территории России террористической организации ИГИЛ, руководивший атаками, и один из его сообщников. Еще четверо подозреваемых задержаны. Дополнительно силы безопасности изъяли крупный арсенал после обнаружения склада с вооружением и боеприпасами.

Командующий также сообщил, что в регионе продолжаются широкомасштабные меры безопасности. На блок-постах и у объектов сил безопасности введен усиленный контроль.