Oman Air с первого дня лета начнет летать из Маската в Ташкент

Национальная авиакомпания Омана Oman Air расширяет свою международную сеть: с 1 июня ее авиалайнеры соединят столицу страны Маскат со столицей Узбекистана Ташкентом.

Уже с первого дня лета, 1 июня, национальный авиаперевозчик Омана – авиакомпания Oman Air – дважды в неделю начинает выполнять прямые авиарейсы между Маскатом и Ташкентом, говорится в сообщении авиаперевозчика на его официальной странице в сети интернет.

Столица Узбекистана становится все более популярным туристическим направлением для путешественников из Омана: Ташкент выделяется своей уникальной культурой, историческими местами и памятниками, а также неповторимыми городскими парками, сообщает сайт Oman Air.

Также власти Омана возлагают большие надежды на новый маршрут, который позволит поддержать въездной туризм, в то же время укрепляя деловые и культурные связи между двумя странами.

Расположенные вдоль исторического Шелкового пути, Оман и Узбекистан разделяют богатое наследие и культурную глубину, предлагая путешественникам возможность исследовать два отличных по культуре, но исторически связанных места, говорится в сообщении авиакомпании.

Авиалайнер компании будет летать два раза в неделю, предлагая гостям удобное сообщение между двумя столицами, а 4-часовой перелет обеспечит удобный вариант как для отдыхающих, так и для деловых путешественников.

Это восьмой новый маршрут, о котором авиакомпания объявила с начала года.