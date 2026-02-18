Пекин призвал Москву и Вашингтон к диалогу о стратегической стабильности

В МИД Китая заявили о том, что Соединенным Штатам следует возобновить сотрудничество с Россией для обеспечения стратегической стабильности.

США стоит нести приоритетную ответственность за ядерное разоружение, в этой связи им следует возобновить диалог с РФ, такое заявление сделала официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе общения с представителями СМИ.

По ее словам, Вашингтон обладает самым крупным в мире ядерным арсеналом, сотрудничество с Москвой необходимо для гарантии стратегической стабильности.

"Мы надеемся, что американская сторона откликнется на ожидания международного сообщества, возобновит диалог с Россией по стратегической стабильности и обсудит новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений"

– Мао Нин

Она также сообщила о том, что Китай намерен активно сотрудничать с представителями США и РФ в ходе проведения заседаний Конференции ООН по разоружению в Женеве.

Китайская делегация будет участвовать в обмене мнениями, а также будет осуществлять подготовку к конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, уточнила Мао Нин.