Грузия и ООН обсудили ситуацию в стране и безопасность в регионе

В Женеве состоялась встреча главы МИД Грузии Маки Бочоришвили с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком. Стороны обсудили текущую ситуацию в Грузии и вопросы безопасности в регионе.

Грузинская делегация во главе с министром иностранных дел страны прибыла в Женеву для участия в 61-й сессии Совета ООН по правам человека.

По итогам переговоров стало известно, что Грузия повторно внесет резолюцию "Сотрудничество с Грузией" в СПЧ. Участники встречи подтвердили намерение укреплять сотрудничество в правозащитной сфере.

В рамках визита в Женеву Мака Бочоришвили также встретилась с генсеком Совета Европы Аленом Берсе. Стороны обсудили взаимодействие Грузии с организацией.