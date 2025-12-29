Вестник Кавказа

Израиль готовит альянс против исламских радикальных течений - СМИ

Звезда Давида
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр Израиля обсудит на встрече со своим индийским коллегой Нарендрой Моди создание союза вокруг стран Ближнего Востока для эффективного противостояния радикальным шиитским и суннитским осям.

Уже в предстоящую среду, 25 февраля, премьер-министр Индии Нарендра Моди совершит официальный визит в Израиль, в ходе которого лидеры двух стран обсудят более тесное дипломатическое, экономическое и оборонное сотрудничество, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

"Мы будем развивать сотрудничество в сфере высоких технологий, искусственного интеллекта и квантовых вычислений, а также обсудим создание целой системы, шестиугольника альянсов вокруг или внутри Ближнего Востока"

- Биньямин Нетаньяху

Говоря о возможных членах будущего альянса, израильский премьер перечислил Индию, Грецию, Кипр, а также отметил некие арабские, африканские и азиатские страны, не назвав их.

Цель Израиля состоит в том, чтобы создать ось стран-единомышленниц, которые трезво оценивают нынешнюю реальность, а также готовы создать противовес шиитской радикальной оси и новой, суннитской радикальной оси, - добавил он.

Ожидается, что в ходе своего визита Моди выступит в Кнессете, после чего посетит мемориал Яд Вашем и примет участие в мероприятии, на котором представят инновации в Иерусалиме.

