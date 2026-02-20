Новый этап переговоров США и Ирана состоится в ближайшее время – СМИ

Уже в марте может состояться очередная встреча представителей Вашингтона и Тегерана по вопросам ядерной сделки, пишут СМИ.

Очередные непрямые переговоры США и Ирана могут пройти уже в начале следующего месяца, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Основной темой остается ядерное досье Ирана, согласно источнику, в этот раз возможно достижение промежуточных договоренностей.

"Непрямые переговоры между Ираном и США (ожидаются – ред.) в начале марта, возможность достижения промежуточной сделки существует"

– источник

Напомним, 17 февраля текущего года состоялся второй этап переговоров США и Ирана в Женеве по вопросу иранской ядерной программы. Как ранее заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, сторонам удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением.