Вестник Кавказа

В Приэльбрусье пропало электричество из-за аварии

В Приэльбрусье пропало электричество из-за аварии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тырныауз и другие населенные пункты в Кабардино-Балкарии остались без света, коммунальщики должны завершить ремонт на подстанции к середине дня.

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии без света в пятница оказались несколько населенных пунктов, включая город Тырныауз.

Причиной отключения стала авария на электроподстанции. Проводятся ремонтные работы.

"В настоящее время специалисты оперативных служб работают над восстановлением электроснабжения. Ситуацию держу на личном контроле"

– глава КБР Казбек Коков

Света с ночи нет на территории от поселка Былым до села Терскол. Восстановительные работы, как ожидается, завершатся к обеду 20 февраля, поделились в администрации Тырныауза.

Отметим, что в связи с отключением электроэнергии населенные пункты также оказались без отопления и воды.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1065 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.