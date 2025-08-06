В Приэльбрусье пропало электричество из-за аварии

Тырныауз и другие населенные пункты в Кабардино-Балкарии остались без света, коммунальщики должны завершить ремонт на подстанции к середине дня.

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии без света в пятница оказались несколько населенных пунктов, включая город Тырныауз.

Причиной отключения стала авария на электроподстанции. Проводятся ремонтные работы.

"В настоящее время специалисты оперативных служб работают над восстановлением электроснабжения. Ситуацию держу на личном контроле"

– глава КБР Казбек Коков

Света с ночи нет на территории от поселка Былым до села Терскол. Восстановительные работы, как ожидается, завершатся к обеду 20 февраля, поделились в администрации Тырныауза.

Отметим, что в связи с отключением электроэнергии населенные пункты также оказались без отопления и воды.