На директора завода в КБР завели дело из-за неуплаты 500 млн рублей налогов

В Кабардино-Балкарии руководителя одного из местных предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму около 500 млн рублей.

Директора предприятия в Кабардино-Балкарии подозревают в неуплате налогов на 500 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном Следственном комитете (СК).

Предполагается, что в течение двух лет (2018-2019) подозреваемый искажал данные в декларациях, скрывая реальные финансовые операции, в результате чего сумма неуплаченных налогов достигла 506 млн рублей.

Как сообщили в СК, схему уклонения от налогов выявили сотрудники УФСБ и УФНС по Кабардино-Балкарии. Следствием инициировано уголовное преследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ (неуплата налогов в особо крупном размере).

