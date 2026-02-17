Снегопад в Москве отправил на запасные аэродромы шесть авиарейсов

Мощный снегопад, обрушившийся на Москву сегодня утром, уже начал проверять на прочность экипажи воздушных судов и всех четырех воздушных гаваней столицы, где уже начались задержки авиарейсов.

В столичном регионе набирает силу мощный снегопад: его пик ожидается в середине дня, однако он уже начал сказываться на работе московских аэропортов: три рейса отменены, еще три задержаны более чем на два часа, а шесть самолетов ушли на запасные аэродромы, сообщили в Росавиации.

"По данным на 08:00 мск, с начала суток все четыре воздушные гавани ("Шереметьево", "Внуково", "Домоводедово" и "Жуковский") обслужили 220 рейсов: 106 – на вылет, 114 – на прилет. Отменено три рейса, три рейса задержаны более чем на два часа, на запасные аэродромы ушли шесть самолетов"

- Росавиация

Несмотря на непогоду, в целом аэропорты московского авиаузла справляются с приемом и отправлением авиарейсов, а решение о взлете и посадке в сложных метеоусловиях остаются за командирами воздушных судов, отметили в Росавиации, передает РИА Новости.

Что касается кратковременных задержек вылетов, то они связаны с дополнительной процедурой обработки самолетов противообледенительными жидкостями, отметили в ведомстве.