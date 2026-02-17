Россия будет строить в Иране солнечные электростанции мощностью 100 МВт

О расширении российско-иранского сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии заявили в Минэнерго РФ. Ожидается начало строительства Россией в Иране солнечных электростанций мощностью 100 МВт.

О запуске совместных проектах в сфере возобновляемой энергетики договорились Москва и Тегеран. Речь идет о инициативах по строительству солнечных электростанций мощностью от 100 МВт "под ключ", реализация которых должна быть инициирована в ближайшее время. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев по итогам заседания профильной межправительственной комиссии.

"Мы очень активно работаем с иранской стороной по возобновляемым источникам энергии, прежде всего, по солнечным батареям. Наша компания сотрудничает с Ираном по этому направлению. Я думаю, что мы в ближайшее время начнем реализовывать совместные проекты"

– Сергей Цивилев

Министр энергетики также анонсировал потенциальное привлечение российских инвестиций в ветроэнергетику Ирана, в том числе на условиях долгосрочной контрактной основы.

"Россия заинтересована в развитии взаимодействия по линии ВИЭ (возобновляемых источников энергии – ред). Российские компании наработали обширный практический опыт и обладают необходимой экспертизой для реализации масштабных ВИЭ-проектов"

– Сергей Цивилев

Развитие и расширение партнерских отношений в области электроэнергии из таких источников энергии, как ветер, солнце, вода и геотермальное тепло, как отметил российский министр, входит в число приоритетных задач России в рамках взаимодействия стран на прикаспийских территориях.