Платформа "Центральный Азери" дала 157 млн т нефти за 21 год – BP-Azerbaijan

Азербайджанское подразделение BP обнародовало данные по добыче на платформе "Центральный Азери". Объект был открыт ровно 21 год назад.

Стало известно, сколько нефти было добыто на платформе "Центральный Азери" месторождения "Азери–Чираг–Гюнешли" (АЧГ) за 21 год, которые прошли с момента ввода запуска объекта. По данным BP-Azerbaijan, за все время работы платформы было извлечено почти 157 млн т нефти.

Как отметили в компании, в день на платформе добывают порядка 90 тыс баррелей "черного золота".

Напомним, что платформа была открыта 18 февраля 2005 года лидером АР Ильхамом Алиевым.

Отметим, что компания BP вложила в развитие месторождение "Азери–Чираг–Гюнешли" (АЧГ) почти $2 млрд в прошлом году, $560 млн пришлись на операционные расходы.