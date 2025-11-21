Возможные темы переговоров по стратегической стабильности озвучили в Госдепе

Новые переговоры по стратегической стабильности могут включать в себя вопросы ядерных испытаний и механизмов их верификации. Об этом сообщили в Госдепе США.

В Госдепартаменте Соединенных Штатов назвали возможные темы будущих переговоров по стратегической стабильности.

Как отметил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо, в ходе этих переговоров могут обсуждаться вопросы ядерных испытаний и механизмов их верификации.

"По мере продвижения к переговорам по стратегической стабильности они вполне могут затронуть вопросы ядерных испытаний и некоторые механизмы проверки"

– Кристофер Йо

Он обратил внимание на то, что проблема контроля связана с ограниченными возможностями выявления сверхмалых испытаний. Если государство, продолжил помощник госсекретаря, способно получать значимую информацию в ходе таких тестов, не рискуя их обнаружением, договоренности могут оказаться формальными и поставить США "в крайне невыгодное положение".