Рябков рассказал о ситуации вокруг диалога по стратстабильности с США

Сергей Рябков оценил перспективы перезапуска диалога с США по стратстабильности. Он подчеркнул, что стороны контактируют друг с другом, но не по этому вопросу.

Россия и Соединенные Штаты продолжают контакты, однако предпосылок для возобновления переговоров по стратегической стабильности на данный момент нет. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что для продолжения диалога по стратстабильности политика США по отношению к России должна измениться.

"Мы неоднократно говорили, что возвращение к обсуждению тематики стратегической стабильности как идея станет возможна для нас после того, как мы убедимся в необратимом и далеко идущим характере сдвигов к лучшему в политике Вашингтона на российском направлении"

– Сергей Рябков

Он обратил внимание на то, что Москва и Вашингтон добились определенного прогресса в некоторых вопросах, однако этого мало для перезапуска диалога по стратегической стабильности.

"Несмотря на то, что диалог идет с Вашингтоном, не прерывается, несмотря на то, что кое в чем мы продвинулись, этого недостаточно для того, чтобы констатировать, что есть предпосылки перезапустить диалог по стабильности, включая тематику СНВ"

– замглавы МИД РФ

Он указал на то, что США уже долгое время идут по пути демонтажа ключевых звеньев, существовавшей десятилетиями архитектуры безопасности, договоров, соглашений в сфере контроля над вооружениями.

"Это печально, но это факт. Поэтому я не предполагаю, что применительно к СНВ в подходах американской стороны возможны какие-то внезапные сдвиги в направлении осознания того, что лучше, что-то сохранить и не рубить с плеча"

– заместитель министра