Ираклий Кобахидзе поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо к Дня независимости Азербайджана, который отмечается 28 мая.
"28 мая – день символического и исторического значения, отражающий стремление азербайджанского народа к независимости, строительству государства и национальному единству"
– Ираклий Кобахидзе
Глава правительства Грузии обратил внимание на большое значение, которое придает Тбилиси прочной дружбе и стратегическому партнерству с Баку.
"С удовлетворением хотел бы отметить, что сотрудничество между нашими странами успешно развивается во многих направлениях и основывается на взаимном уважении, добрососедстве и общих интересах"
– Ираклий Кобахидзе
Он выразил уверенность в том, что традиционно тесные азербайджано-грузинские отношения будут и в дальнейшем укрепляться, а также в том, что они сделают значительный вклад в обеспечение стабильности, безопасности, процветания в регионе.
"Господин президент, прошу принять мои особое почтение и наилучшие пожелания. Желаю Вам успехов в Вашей ответственной работе, Азербайджанской Республике и ее народу – мира, прогресса и процветания"
– Ираклий Кобахидзе