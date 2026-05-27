Вестник Кавказа

Ираклий Кобахидзе поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана

Ираклий Кобахидзе поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана, который отмечается 28 мая.

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо к Дня независимости Азербайджана, который отмечается 28 мая.

"28 мая – день символического и исторического значения, отражающий стремление азербайджанского народа к независимости, строительству государства и национальному единству"

– Ираклий Кобахидзе

Глава правительства Грузии обратил внимание на большое значение, которое придает Тбилиси прочной дружбе и стратегическому партнерству с Баку.

"С удовлетворением хотел бы отметить, что сотрудничество между нашими странами успешно развивается во многих направлениях и основывается на взаимном уважении, добрососедстве и общих интересах"

– Ираклий Кобахидзе

Он выразил уверенность в том, что традиционно тесные азербайджано-грузинские отношения будут и в дальнейшем укрепляться, а также в том, что они сделают значительный вклад в обеспечение стабильности, безопасности, процветания в регионе.

"Господин президент, прошу принять мои особое почтение и наилучшие пожелания. Желаю Вам успехов в Вашей ответственной работе, Азербайджанской Республике и ее народу – мира, прогресса и процветания"

– Ираклий Кобахидзе

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1030 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.