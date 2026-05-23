Вестник Кавказа

Самый высокогорный отдел полиции в России открылся в Тырныаузе

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие нового отдела полиции состоялось в Эльбрусском районе в Тырныаузе. В комплексе предусмотрены тир, вольер для служебных собак и спорткомплекс.

В Кабардино-Балкарии открылось новое здание отдела полиции по туристическому Эльбрусскому району, об этом рассказал глава КБР Казбек Коков.

По его словам, комплекс создан в Тырныаузе.

"Это современный, технически оснащенный комплекс, самый высокогорный отдел полиции в нашей стране"

– Казбек Коков

Он подчеркнул, что новый комплекс соответствует всем современным требованиям.

В его состав входят административное здание, площадь которого превышает 5 тыс кв м, крытый тир на 50 м, спортивный комплекс с залом, гаражи и вольер для служебных собак.

Глава республики подчеркнул, что улучшенные условия помогут полицейским эффективнее заниматься защитой граждан, в том числе туристов, ведь турпоток в Приэльбрусье растет ежегодно.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
880 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.