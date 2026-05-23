Самый высокогорный отдел полиции в России открылся в Тырныаузе

Открытие нового отдела полиции состоялось в Эльбрусском районе в Тырныаузе. В комплексе предусмотрены тир, вольер для служебных собак и спорткомплекс.

В Кабардино-Балкарии открылось новое здание отдела полиции по туристическому Эльбрусскому району, об этом рассказал глава КБР Казбек Коков.

По его словам, комплекс создан в Тырныаузе.

"Это современный, технически оснащенный комплекс, самый высокогорный отдел полиции в нашей стране"

– Казбек Коков

Он подчеркнул, что новый комплекс соответствует всем современным требованиям.

В его состав входят административное здание, площадь которого превышает 5 тыс кв м, крытый тир на 50 м, спортивный комплекс с залом, гаражи и вольер для служебных собак.

Глава республики подчеркнул, что улучшенные условия помогут полицейским эффективнее заниматься защитой граждан, в том числе туристов, ведь турпоток в Приэльбрусье растет ежегодно.