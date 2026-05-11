Иранские туристы могут вернуться в Россию в июле

Иранские туристы стали вновь интересоваться турами в Россию, начались бронирования. Если обстановка в регионе позволит, первые тургруппы ожидаются в РФ в июле. При этом турпоток этим летом будет сдержанным, а туристический сезон может продлиться около трех месяцев.

"Рынок оживает. Но какая будет в итоге материализация – покажет время"

– заместитель гендиректора "Интуриста" Александр Мусихин

Большого турпотока из Ирана в РФ в этом году ждать не стоит: в первом квартале 2026 года Россия приняла 2200 иранских путешественников, в первом квартале 2025 года – 4824. Конфликт в регионе этой весной серьезно сказался как на туризме, так и на покупательной способности иранцев. В этом году те граждане Ирана, которые все же собираются посетить Россию, выбирают более дешевые туры и отели.

Чаще всего иранцы проводят в РФ 6-8 дней, это экскурсионные туры с захватом двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга, передает АТОР.

Напомним, что по итогу прошлого года туристический проток из Исламской Республики в Россию составил почти 32 тыс человек.