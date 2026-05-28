Лидеры стран ЕАЭС призвали Армению провести референдум по стремлению в ЕС

Совместное заявление принято главами стран-участниц ЕАЭС по ситуации вокруг стремления Армении стать членом Евросоюза – они призывают Ереван провести референдум.

Главы государств ЕАЭС приняли совместное заявление, в котором озвучивается их позиция по желанию Армении войти в состав Евросоюза, документ опубликован на сайте Кремля.

Подписи под ним поставили президент России Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Кыргызстана Садыр Жапаров.

В заявлении подчеркивается, что его авторы считают необходимым проведение в Армении референдума о вступлении в Евросоюз либо дальнейшем пребывании в ЕАЭС.

"Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза"

– заявление

Из него также следует, что члены Евразийского межправсовета от России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в декабре, доложат о возможных последствиях такого шага, как приостановление в отношении Армении действия Договора о ЕАЭС.

Кроме того, в документе сказано, что подготовка Армении к вступлению в ЕС угрожает экономической безопасности государств ЕАЭС.