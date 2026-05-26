Вестник Кавказа

В Астане состоялась торжественная встреча Путина и Токаева

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
Торжественная встреча Путина и Токаева состоялась во Дворце независимости в Астане. В церемонии участвовали почетный караул и военный оркестр.

Дворец независимости в Астане стал местом торжественной встречи президента России Владимира Путина и лидера Казахстана  Касым-Жомарта Токаева. 

Лидеры встретились у Дворца независимости в Астане, поприветствовав друг друга. Небо над столицей Казахстана было раскрашено в цвета российского триколора. 

Российского лидера приветствовала рота почетного караула, после чего были исполнены гимны двух стран. Зал официальных встреч, где проходила церемония, был украшен флагами РФ и Казахстана. 

Отметим, что главы государств должны подписать совместное заявление, направленное в адрес народов России и Казахстана. Напомним, что визит Владимира Путина в Казахстан продолжится до 29 мая.

