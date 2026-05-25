Мусульмане всего мира отмечают праздник Курбан-Байрам

Сегодня мусульмане отмечают главный исламский праздник, известный под названиями Курбан-байрам и Ид аль-Адха. Торжества традиционно становятся кульминацией ежегодного паломничества к святыням Мекки и Медины.

Согласно религиозным правилам, каждый имеющий достаток мусульманин обязан принести в жертву животное без физических изъянов. Один человек может ограничиться овцой, а для группы до семи верующих допускается заклание крупного рогатого скота. Треть полученного мяса принято раздавать неимущим, еще одну часть отдают родственникам и соседям, а остаток идет на праздничную семейную трапезу.

Исторически обряд совершается в память о готовности пророка Ибрагима принести в жертву своего сына Исмаила ради доказательства преданности Богу. Праздничные традиции также предписывают верующим надевать лучшую одежду, ходить в гости, дарить подарки и навещать могилы близких.

Официальные выходные дни по случаю торжества объявлены в нескольких российских регионах. Праздничная дата стала нерабочей в Татарстане, Башкортостане, Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Жители Дагестана, Чечни и Ингушетии будут отдыхать три дня подряд, тогда как в Крыму выходным установлено 29 мая.

В крупных городах страны из-за утреннего намаза перекрыты улицы и изменен режим работы общественного транспорта. Муфтияты заранее предупредили людей о недопустимости проведения обряда жертвоприношения вне специально отведенных площадок, что особенно строго контролируется в Москве.