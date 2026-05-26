Армения смогла достичь успехов в развитии за счет членства в ЕАЭС, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В свое время вступление в ЕАЭС, это было очень мудрое решение, которое принесло Армении очень много дивидендов"

— Дмитрий Песков

Также, по словам представителя Кремля, это стало возможным благодаря получению Арменией субсидированных товаров из России.

Как подчеркнул Песков в интервью телеканалу "Вести", "Армения имеет в лице России рынок для своих товаров".