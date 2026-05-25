Цена реализации российской нефти остается ниже мировой – Силуанов

Минфин предлагает изменить подход к расчету базовой цены на нефть при формировании государственного бюджета из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

Министр финансов РФ Антон Силуанов выступил за пересмотр расчета базовой цены на нефть с ориентацией на прогнозы горизонтом от десяти лет. Соответствующее заявление глава ведомства сделал в интервью газете "Коммерсант".

Постоянная корректировка цены отсечения нефти, по его словам, мешает российскому правительству планировать долгосрочные расходы страны. Временные скачки стоимости нефти на фоне геополитической напряженности не должны влиять на базовые расчеты, поскольку реальная цена продажи отечественной нефти остается ниже мировых значений.

Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке имеет неочевидные последствия для рынка нефти. Переход стран на другие источники энергии и возможные разногласия государств экспортеров способны спровоцировать резкое падение цен на нефть.

Утвержденное ранее снижение базовой планки на один доллар в год до уровня $55 за баррель к 2030 году потеряло актуальность. Финансовое ведомство намерено представить инициативу о внедрении новых фиксированных параметров цены на нефть начиная с 2027 года.