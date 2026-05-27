США и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании – СМИ

Представители Америки и Ирана достигли компромисса по тексту меморандума о взаимопонимании, пишут СМИ. Однако его предстоит одобрить руководству обеих стран.

Делегации Вашингтона и Тегерана договорились по проекту меморандума о взаимопонимании, пишет портал Axios, ссылаясь на источники.

Издание отмечает, что ни президент США Дональд Трамп, ни руководство Исламской Республики пока не одобрили этот проект, хотя он был согласован еще 26 мая.

Что касается содержания проекта, то меморандум предполагает продление режима прекращения огня, а также старт переговоров по ядерной программе ИРИ.

Согласно документу должен быть открыт Ормузский пролив, причем без каких-либо ограничений. Иран должен будет разминировать его в месячный срок.

Кроме того, Тегеран обязуется продолжить переговоры по обогащению урана и отказе от запасов урана уже обогащенного. США со своей стороны должны будут "обсудить" разморозку иранских активов и отмену антииранских санкций, а также снятие блокады с Ирана в соответствии с продвижением процесса восстановления судоходства через Ормузский пролив.