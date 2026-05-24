Мэра района в турецком Измире отстранили от должности в рамках уголовного дела

Правоохранители Турции задержали мэра района Гюзелбахче в провинции Измир Мустафу Гюная в рамках расследования уголовного дела. Чиновник арестован и отстранен от должности.

Согласно материалам уголовного дела, глава муниципалитета обвиняется в создании преступного сообщества, коррупции и злоупотреблении служебным положением. Кроме того, чиновник оказался причастен к незаконному строительству в прибрежной зоне и экологических нарушениях. Гюнай также обвиняется в подделке документов.

Ранее стало известно, что в Турции были арестованы 9 человек по делу о нарушениях на голосовании Республиканской народной партии Турции (СНР).