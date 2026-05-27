Кремль не исключил встречу Путина и Григоряна на полях саммита ЕАЭС

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин может встретиться с армянским вице-премьером Мгером Григоряном на полях саммита лидеров стран ЕАЭС, однако в планах такой встречи не предусмотрено.
"Если они захотят, они прекрасно могут поговорить на полях. Ее нельзя исключать. Конечно, если они посчитают это целесообразным, то они встретятся"
– Дмитрий Песков
Ранее Григорян заявил, что Ереван намерен продолжать работу в рамках ЕАЭС.