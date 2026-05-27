В Минэкономразвитии рассказали о последствиях ограничений на ввоз товаров из Армении в РФ

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Минэкономразвитии заявили, что ограничения на ввоз некоторых товаров из Армении не повлияют на экономику России.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что ограничения на импорт некоторых видов аграрной продукции из Армении не окажут существенного воздействия на экономику России. По словам главы ведомства, это нишевые товары, спрос на которые покрывается собственным производством. 

"Это нишевые достаточно товары. Основной объем мы всегда удовлетворяем за счет собственного производства там, где надо. По этим направлениям у нас все-таки достаточно диверсифицированная структура поставщиков на наши рынки"

– Максим Решетников 

По словам Решетникова, ограничения не скажутся и на показателях инфляции в стране. При этом министр отметил, что Москва ценит всех поставщиков. 

Напомним, что Россельхознадзор ранее ввел ограничения на ряд позиций армянской аграрной продукции, поставляемой в Россию. В частности, с 30 мая будет ограничен ввоз томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники.

