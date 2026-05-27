США заблокируют работу крупнейших иранских авиакомпаний

Вашингтон решил по возможности препятствовать работе двух самых крупных авиаперевозчиков Ирана, не давая им садиться, дозаправляться и продавать билеты.

Америка начнет действовать против ключевых авиакомпаний Ирана, о соответствующих планах рассказал глава Минфина США Скотт Бессент.

"Мы также закроем обеим (крупнейшим) иранским авиакомпаниям доступ к точкам посадки, дозаправке и продажам билетов"

– Скотт Бессент

Сам министр не озвучил названия авиакомпаний. Однако известно, что основные иранские авиакомпании – это Mahan Air и Iran Air.

Чиновник также подтвердил сообщения о том, что США установили санкции против Управления по контролю за Персидским заливом ИРИ – структуры, которая занимается регулированием прохода судов через Ормузский пролив.

"Мы предостерегли все (иностранные - ред.) частные и государственные структуры от выплаты взносов (властям Ирана за прохождение Ормузского пролива - ред.) или попыток выдать их за финансирование с целью оказания помощи"

– Скотт Бессент

Кроме того, глава Минфина выразил мнение, что экономика Ирана и валюта Исламской Республики сейчас находятся в состоянии свободного падения.