США потратят минимум три года на восполнение запасов ракет после войны с Ираном

США потратят три года или больше на восполнение запасов ракетного вооружения после военного конфликта с Ираном. Об этом сообщается в обновленных данных американского Центра стратегических и международных исследований.

Восполнение высокоточных ударных ракет может занять от одного года до двух лет. Возвращение запасов зенитных ракет Patriot к довоенному уровню ожидается только к середине 2029 года.

Замена крылатых ракет Tomahawk потребует больше всего времени. В ходе конфликта американские военные применили более 1 тыс таких боеприпасов. Довоенные запасы этого дальнобойного оружия могут быть восполнены не ранее начала 2031 года.

Глава Пентагона Пит Хегсет представил официальную версию 30 апреля на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам. Он заявил, что на восполнение истощенных во время боевых действий запасов могут потребоваться месяцы или годы.