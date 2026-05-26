Вестник Кавказа

США потратят минимум три года на восполнение запасов ракет после войны с Ираном

США потратят минимум три года на восполнение запасов ракет после войны с Ираном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вооруженным силам США понадобится от трех лет и более для полного восстановления арсеналов ракетного оружия, истощенных за время военного конфликта с Ираном.

США потратят три года или больше на восполнение запасов ракетного вооружения после военного конфликта с Ираном. Об этом сообщается в обновленных данных американского Центра стратегических и международных исследований.

Восполнение высокоточных ударных ракет может занять от одного года до двух лет. Возвращение запасов зенитных ракет Patriot к довоенному уровню ожидается только к середине 2029 года.

Замена крылатых ракет Tomahawk потребует больше всего времени. В ходе конфликта американские военные применили более 1 тыс таких боеприпасов. Довоенные запасы этого дальнобойного оружия могут быть восполнены не ранее начала 2031 года.

Глава Пентагона Пит Хегсет представил официальную версию 30 апреля на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам. Он заявил, что на восполнение истощенных во время боевых действий запасов могут потребоваться месяцы или годы.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
735 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.