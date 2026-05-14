Возникшие из-за непогоды повреждения на электросетях устранили на Ставрополье

В Ставропольском крае устранили крупные повреждения на электросетях, возникшие в четверг из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом информирует 29 мая Минэнерго региона.
"По информации электросетевых компаний, крупные нарушения в электроснабжении ставропольцев локализованы, поврежденные ЛЭП приведены в рабочее состояние"
– Минэнерго Ставрополья
Из-за ливня, града и сильного ветра были повреждены электросети, расположенные в Кавминвах и Курском округе.
Основные отключения произошли накануне в Минеральных водах и станице Курская.
Напомним, с 24 мая в регионе действует штормовое предупреждение и режим повышенной готовности из-за ливней с градом и сильным ветром.
Накануне ливень и град прошли в Ессентуках, Пятигорске, Предгорном и Минераловодском округах.