Возникшие из-за непогоды повреждения на электросетях устранили на Ставрополье

Штормовое предупреждение действует на Ставрополье уже шестой день. Накануне в ряде населенных пунктов региона прошел сильный дождь с градом.

В Ставропольском крае устранили крупные повреждения на электросетях, возникшие в четверг из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом информирует 29 мая Минэнерго региона.

"По информации электросетевых компаний, крупные нарушения в электроснабжении ставропольцев локализованы, поврежденные ЛЭП приведены в рабочее состояние"

– Минэнерго Ставрополья

Из-за ливня, града и сильного ветра были повреждены электросети, расположенные в Кавминвах и Курском округе.

Основные отключения произошли накануне в Минеральных водах и станице Курская.

Напомним, с 24 мая в регионе действует штормовое предупреждение и режим повышенной готовности из-за ливней с градом и сильным ветром.

Накануне ливень и град прошли в Ессентуках, Пятигорске, Предгорном и Минераловодском округах.