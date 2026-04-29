Дожди вывели из строя две подстанции на Ставрополье

Отключения света произошли из-за разгула стихии в Предгорном округе Ставропольского края, об этом рассказал его глава Николай Бондаренко.
По его словам, проливной дождь вывел из строя трансформаторную подстанцию в районе улицы Высокой.
"Данное оборудование находится в собственности третьих лиц, поэтому собственник будет самостоятельно принимать меры по его ремонту"
– Николай Бондаренко
По той же причине, уточнил чиновник, сломалась подстанция в станице Ессентукской, в районе улицы Кавказской. Туда направляются специалисты, свет вернуть предполагается сегодня к полудню.
Количество жителей, лишившихся энергоснабжения, Бондаренко не назвал.
Напомним, что накануне авария случилась на подстанции "Белый Уголь" в Ессентуках, из-за чего прервалась подача электроэнергии в части Ессентукской, свет пропал у 3,5 тыс ее жителей. Однако вскоре последствия ЧП были ликвидированы, а жители – запитаны.