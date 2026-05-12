Русла пяти рек расчистят в Дагестане после весенних паводков

В Дагестане пройдут работы по расчистке русел пяти рек после весенних паводков. Информацию об утверждении плана работ опубликовали представители министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Предварительный перечень приоритетных задач на 2026 год включает приведение в порядок почти 67 км рек Акташ, Айхый, Яман Су, Ярык Су и Аксай на территории Дагестана.

До середины мая власти Дагестана и Росводресурсы подготовят точные графики восстановления дамб и укрепления речных берегов. Специалисты определят конкретные сроки очистки русел рек от нанесенного паводком грунта для защиты от новых затоплений.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов подчеркнул важность скорейшей нормализации жизни людей в пострадавших районах. Сейчас все профильные структуры работают в круглосуточном режиме для помощи населению Дагестана.

Напомним, весенние ливни привели к введению в Дагестане режима ЧС федерального уровня. Жертвами наводнения стали шесть человек, пострадали более 6,2 тыс жителей. Вода затопила 9 тыс 825 жилых домов и повредила около 8 тыс строений.