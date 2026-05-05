Набережная в Сухуме будет открыта этим летом

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Реконструкция Сухумской набережной вскоре завершится, открыть набережную планируется уже летом. Проект осуществляется при поддержке России.

Президент Абхазии Бадра Гунба рассказал о сроках открытия знаменитой набережной Диоскуров в Сухуме.

"По части набережной Сухуме реализовывается масштабная программа реконструкции, которой не было с 50-х годов, с советского периода. Поэтому для нас это очень важный проект, и он реализовывается капитально. <…> Я думаю, в целом мы, конечно, летом обязательно откроем набережную для наших дорогих туристов и для наших дорогих сограждан"

– Бадра Гунба

Он отметил, что проект поддерживается российской стороной.

"В первую очередь хотел бы отметить (первого заместителя руководителя администрации президента РФ) Сергея Владиленовича Кириенко, который инициировал реконструкцию набережной"

– Бадра Гунба

Также в беседе с ТАСС он отметил сопредседателя межправительственной комиссии Александра Новака, правительство РФ, регионы, в числе которых Татарстан и  Башкортостан.

"Реализация проекта реконструкции набережной без этой поддержки была бы невозможна"

– Бадра Гунба

В процессе работ были сделаны интересны археологические находки, добавил президент Абхазии.

