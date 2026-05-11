Приглашение Путина Трампу о визите в Россию остается в силе – Песков

В Кремле прокомментировали заявление лидера США Дональда Трампа о возможности визита в РФ до конца года. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что приглашение российского президента Владимира лидеру США посетить Россию остается актуальным.

Отметим, что Путин пригласил Трампа в Россию в ходе саммита в Анкоридже в прошлом году.

Ранее лидер США заявил, что может посетить РФ в этом году, отметив важность урегулирования украинского конфликта.

Дональд Трамп не посещал Россию в ранге президента США. Все его поездки в страну были связаны с бизнесом. Интересно отметить, что первый визит Трампа состоялся еще во времена СССР, в 1987 году.